Эксперт обозначил необходимость изменения правил выдачи разрешения на оружие

Специалист в области охотничьего хозяйства Валерий Кузенков рассказал порталу News.ru, что людей до охотничьего оружия должны допускать через выдачу охотничьего билета.

Напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева экспертиза признала невменяемым. Кузенков объяснил, что молодой человек смог купить оружие при своей невменяемости из-за того, что в России медицинское освидетельствование при выдаче разрешения на оружие является профанацией.

«Приходит мальчик к врачу, его спрашивают, болит ли голова и любит ли он маму. Он отвечает на эти вопросы правильно, после чего ему выдают справку», — заметил Кузенков.

По его мнению, в стране необходимо изменить правила выдачи разрешения на оружие, чтобы избежать трагедий вроде той, которая произошла в Татарстане.

«Чтобы были экзамены, обучение, чтобы человек год или полгода обучался, проходил кандидатский статус, ходил на лекции. Тогда можно будет к нему присмотреться», — добавил собеседник издания.