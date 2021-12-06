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    06 декабря 2021, 02:44

    Эксперт объяснила, почему люди готовы часто переплачивать за ерунду

    Эксперт Анастасия Лукина: у неоправданно дорогих товаров может быть высокая потребительская ценность

    Ирэна Вороник

    Килограмм картошки многие россияне готовы купить по цене не выше 40 рублей, а при этом за пачку чипсов в тот же день согласны отдать 100 рублей и даже больше. Специалисты объясняют такое несоответствие разной потребительской ценностью этих товаров. Об этом рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Лукина.

    Эксперт объяснила, почему люди готовы часто переплачивать за ерунду

    В беседе с агентством «Прайм» специалист поделилась, что чем выше наша потребность в том или ином продукте находится в пирамиде Маслоу, тем больше люди готовы платить в магазинах за покупку. По словам Лукиной, картошка нужнадя утоления голода и домашней готовки, а чипсы — для того, чтобы порадовать себя и поднять настроение.

    «Чем выше потребность находится в пирамиде, тем больше потребитель готов заплатить за ее удовлетворение. Утоление голода — потребность, лежащая в основании пирамиды, а забота о себе — это уже середина пирамиды, а значит и готовность платить выше», — аргументировала Лукина.

    По словам эксперта, чтобы начать экономить, нужно учитывать разницу между понятиями цены и ценности. Для кого-то из покупателей истинная ценность может заключаться в том, чтобы купить товары по более низкой цене. Но для других экономия может состоять и в том, чтобы потратить как можно меньше времени на закупки или сделать их более комфортными.