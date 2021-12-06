Эксперт объяснила, почему люди готовы часто переплачивать за ерунду

Килограмм картошки многие россияне готовы купить по цене не выше 40 рублей, а при этом за пачку чипсов в тот же день согласны отдать 100 рублей и даже больше. Специалисты объясняют такое несоответствие разной потребительской ценностью этих товаров. Об этом рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Лукина.

В беседе с агентством «Прайм» специалист поделилась, что чем выше наша потребность в том или ином продукте находится в пирамиде Маслоу, тем больше люди готовы платить в магазинах за покупку. По словам Лукиной, картошка нужнадя утоления голода и домашней готовки, а чипсы — для того, чтобы порадовать себя и поднять настроение.

«Чем выше потребность находится в пирамиде, тем больше потребитель готов заплатить за ее удовлетворение. Утоление голода — потребность, лежащая в основании пирамиды, а забота о себе — это уже середина пирамиды, а значит и готовность платить выше», — аргументировала Лукина.

По словам эксперта, чтобы начать экономить, нужно учитывать разницу между понятиями цены и ценности. Для кого-то из покупателей истинная ценность может заключаться в том, чтобы купить товары по более низкой цене. Но для других экономия может состоять и в том, чтобы потратить как можно меньше времени на закупки или сделать их более комфортными.