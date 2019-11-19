Эксперт объяснила, как подростков вовлекают в сбыт наркотиков и фальшивых денег

«Проблема усугубляется тем, что в социальных сетях среди молодежи набирают популярность группы так называемого ультрадвижения, включающего в себя такие течения, как А.У.Е., околофутбольные хулиганы и тому подобное», — перечислила Мизулина.

Она заметила, что именно в этих группах распространяются приглашения к зарабатыванию быстрых и легких денег. Кроме того, есть разнообразные ролики во «ВКонтакте» и на YouTube, в которых поясняется, как и где купить поддельные банкноты.

К этому добавляются посты, продвигающие популярность аморального образа жизни, будь то преступность, наркомания или алкоголизм. Возникает вопрос в необходимости удаления или ограничения такого контента.

«Мы еще в прошлом году предложили внести изменения в закон: площадки обязаны следить, что на них распространяется. А в случае неудаления такой информации — штрафовать», — пояснила специалист.

По ее словам, подобные нормы уже введены в законодательство Евросоюза и Соединенных Штатов.