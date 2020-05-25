Эксперт объяснил, зачем спутник с животными отправят дальше МКС

Уточняется, что спутник отправят на небывалую для биологических объектов высоту — от 800 до 1000 километров. Там доза радиации возрастает в 10 раз.

Эйсмонт заметил, что подобные эксперименты жестоки, но с человеком их невозможно производить. Он напомнил, что МКС летает на высотах меньше 400 километров, поскольку это тот уровень, когда радиационный пояс еще не достигнут. С 700 же километров он уже проявляет себя.

«Проблема — как преодолеть неприятности, которые вызывает радиация для случаев, когда в такие условия попадает человек», — добавил специалист.