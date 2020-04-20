Эксперт объяснил, зачем россияне стали снимать наличие

Ранее жители России сняли через банкоматы и отделения банков около триллиона рублей.

По словам эксперта, желание иметь дома наличные связано с эмоциональными причинами. Люди переживают, что им могут запретить выходить из дома. Поэтому многие стремятся иметь дома какую-то сумму наличных денег.

«Также мы видим определенный процесс в мелкой розничной торговле, когда продавцы просят платить наличными. Они тоже боятся, что деньги могут „зависнуть“ в банке. Я бы не назвал эту картину фатальной. Мы ни в коем случае не возвращаемся к наличной экономике», — пояснил Достов.