Эксперт объяснил, за какими лакомствами иностранцы едут в Россию

Также туристов интересует борщ и «русский салат», известный в нашей стране как оливье. Железняк заметила, что представители Таиланда, часто добавляют в борщ сахар. На их вкус так вкуснее. Помимо прочего, европейцы приходят в восторг от солений из России.

Специалист уточнила, что в сфере гастрономического туризма имеют перспективу Карелия и Мурманск. Здесь можно насладиться разнообразием северной кухни: диким мясом, форелью и ягодами. Еще одним интересным регионом для гастрономического путешествия является Крым. Он славится своими мидиями, вином и фруктами.

Актуальность трендов среди рестораторов в нашей стране задают Калининград, Ярославль и Санкт-Петербург. Самые свежие и правильно приготовленные морепродукты по-прежнему предлагают на Дальнем Востоке.