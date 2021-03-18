Эксперт объяснил, вернутся ли цены на недвижимость к доковидному уровню

Эксперт в сфере недвижимости Алина Степанова объяснила, вернутся ли цены на недвижимость в столице к уровню, который был до пандемии коронавируса, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что внезапный рост цен на квартиры начался летом прошлого года. По ее прогнозу, такая тенденция продолжится в будущем.

«Стоимость квартир в столичном регионе выросла нереально. Сами представители сферы, занимающиеся много лет куплей-продажей жилья, пришли в оторопь, когда увидели обновленный ценник на недвижимость», — заявила Степанова.

Как она заметила, квартиры, которые четыре года назад стоили не более девяти миллионов рублей, в прошлом году сильно поднялись в цене. Отметка дошла до уровня 14 миллионов. Эксперт считает, что вероятность возвращения стоимости квартир к доковидным показателям очень мала. Это возможно лишь в случае появления новых кризисных факторов либо определенных санкций.