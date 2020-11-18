Эксперт объяснил важность правильного ведения соцсетей при поиске работы

Согласно данным социологических исследований, каждая 10-я российская организация увольняет работников за некорректные высказывания в Сети, а 56% сотрудников кадровых отделов изучают страницы соискателей перед тем, как позвать их на собеседование.

Результаты опроса, проведенного среди зрителей программы «Отражение» показали, что лишь 37% респондентов позволяют себе писать в соцсетях все, что хочется. 63% добровольцев заявили, что думают над своими публикациями. Селиванова отметила, что аккаунты нередко выполняют функцию резюме.

«Как работодатель смотрит профайлы в соцсетях и так далее, так же и человек, который хочет получить работу, публикует, если он задается этой целью, в соцсетях информацию о своих достижениях, о своих каких-то карьерных этапах», — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что в ее компании постоянно проводят для сотрудников встречи, на которых идет речь о проблемах внешних коммуникаций. В частности поэтому в Mars еще не было случаев увольнения за резкие и неуместные высказывания в интернете.