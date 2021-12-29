Эксперт объяснил, в каких случаях можно пить алкоголь за рулем

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин объяснил, в каком случае автомобилисты могут распивать спиртные напитки за рулем. Об этом написала «Газета.ru».

По его словам, водителям разрешается употреблять алкоголь в том случае, если он не управляет транспортным средством, даже если двигатель работает.

«Водителем является лицо, управляющее транспортным средством. Верховный суд дал более понятное пояснение — это лицо, которое приводит в движение транспортное средство путем воздействия на органы управления. То есть если давит на педальки, крутит руль. А наказать можно только водителя, а не лицо, которое просто сидит в машине», — объяснил эксперт.

Водителю, который попал в аварии в трезвом состоянии, также не стоит употреблять алкоголь. По словам эксперта, автомобилист должен дождаться сотрудника ГИБДД, иначе тот может выписать штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.