Эксперт объяснил, в каких случаях можно пить алкоголь за рулем
Эксперт Травин: наказать за алкоголь можно водителя, а не лицо, которое сидит в машине
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин объяснил, в каком случае автомобилисты могут распивать спиртные напитки за рулем. Об этом написала «Газета.ru».
По его словам, водителям разрешается употреблять алкоголь в том случае, если он не управляет транспортным средством, даже если двигатель работает.
«Водителем является лицо, управляющее транспортным средством. Верховный суд дал более понятное пояснение — это лицо, которое приводит в движение транспортное средство путем воздействия на органы управления. То есть если давит на педальки, крутит руль. А наказать можно только водителя, а не лицо, которое просто сидит в машине», — объяснил эксперт.
Водителю, который попал в аварии в трезвом состоянии, также не стоит употреблять алкоголь. По словам эксперта, автомобилист должен дождаться сотрудника ГИБДД, иначе тот может выписать штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.