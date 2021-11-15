Эксперт объяснил, у кого будут заблокированы корпоративные сотовые номера

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал сообщение о том, что с декабря начнется масштабная блокировка корпоративных сотовых номеров за нарушение закона «О связи». По его словам, это коснется только тех, кто не является сотрудником компании и каким-то образом получил доступ к корпоративным номерам, написало ИА НСН.

«Часто бывает, что сотрудник компании уже сменил место работы, а SIM-карта осталась за ним, но ею пользуется другой работник. Вот это подтверждение необходимо. Сегодня такими SIM-картами пользуются около 32 миллионов человек. Отключено, скорее всего, будет около двух миллионов — потому что это число тех, кто всеми правдами и неправдами получил доступ к связи, не являясь сотрудниками компании», — добавил Муртазин.

Процедура блокировки будет проходить следующим образом: первоначально в Минцифре проверят штатное расписание организации и личные данные сотрудников. Если выяснится, что тот или иной пользователь корпоративного номера не работает в компании, то он будет заблокирован.

В заключении аналитик добавил, что это нововведение никак не отразится на легальном среднем и малом бизнесе.