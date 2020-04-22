Эксперт объяснил снижение спроса на спиртное среди россиян

Манкевич напомнил, что в первую неделю марта наблюдался спрос на водку, туалетную бумагу и гречку.

«Сейчас люди уже задумываются, а зачем им нужны такие запасы и как можно на этих трех китах построить свой досуг, во-вторых, люди взялись за собственное самовоспитание», — обратил внимание собеседник издания.

По его мнению, спиртные напитки не убивают коронавирусную инфекцию, а наоборот, способствуют размножению бактерий. Он заметил, что россияне стали меньше пить из-за снижения доходов, которое вызвано низкой активностью на рынке. Манкевич отметил, что жители страны взялись за ум и здоровье, так как им надоело вести праздную жизнь.