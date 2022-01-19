Эксперт объяснил, с чем связан рост цен на объекты недвижимости в России

Основными факторами, влияющими на повышение стоимости объектов недвижимости, является рост цен строительных материалов и не прекращающийся спрос на новостройки. Таким мнением с РИА ФАН поделился исполнительный директор ООО «1Капиталь» Дмитрий Соломников.

«Я думаю, рост цен не прекратится никогда, поскольку в целом у нас идет повышательный тренд. Особенно если речь идет о городах-миллионниках, таких как Санкт-Петербург и Москва, в связи с тем, что население данных агломераций постепенно увеличивается. Кроме этого, снижать цены на недвижимость не позволяют постоянно повышающиеся цены на строительные материалы», — заявил эксперт.

Соломников также отметил, что сейчас в России начали набирать популярность услуги оценщиков. Связано это в первую очередь с тем, что объекты недвижимости являются частым предметом залогов и судебных разбирательств.

«Право собственности на те или иные объекты является одним из основных принципов нашего государства, и оценщики позволяют его защитить. Оценщик может корректно оценить стоимость недвижимости, например, при изъятии, при выкупе или при оспаривании ее кадастровой стоимости. Именно от него зависит, насколько адекватную и объективную стоимость получит собственник недвижимости при ее изъятии», — заключил эксперт.