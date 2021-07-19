Эксперт объяснил рост цен на однушки на юге России

Однокомнатные квартиры в южных городах России начали дорожать. Причины роста цен в беседе с News.ru объяснил эксперт по недвижимости Константин Барсуков.

Он отметил, что прежде всего россияне летом чаще задумываются о переезде на юг для постоянного места жительства.

«Люди хотят приехать, посмотреть, выбрать, да еще и в море поплавать. Спрос немного смещается на летний период. Однако одного фактора, влияющего на цены, нет», — сказал эксперт.

Основная причина увеличения спроса на квартиры на юге кроется в изменении условий программы льготной ипотеки. С ограничением в предельной сумме выдачи кредита купить квартиру в Москве стало почти невозможно — придется платить огромный первоначальный взнос.

«А вот квартира на юге может подходить, так как там стоимость недвижимости меньше, чем в Москве» — заключил Барсуков.