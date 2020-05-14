Эксперт объяснил, почему жители регионов могут отказаться от переезда в Москву

«В нынешних условиях решение о переезде связано не с личным желанием и опасением за свое здоровье, а с политикой регионов. В некоторые из них не приедешь без того, чтобы не быть запертым на две недели в самоизоляции», — пояснила Чудиновских.

Она считает, что в крупные города переезжают, когда уверены, что получится устроиться на работу и есть гарантия, что тебя точно возьмут. А в данный момент неясно, как сложится ситуацию с трудоустройством.

По словам демографа, льготные ипотеки не помогут удержать жителей регионов, желающих уехать в Москву на заработки. Она также предполагает, что пандемия коронавируса может повлиять на сферы, в которых трудятся внутренние мигранты. Они начнут разоряться.