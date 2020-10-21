Эксперт объяснил, почему врачи по ошибке отправили уфимца к гинекологу
Президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин прокомментировал ситуацию с жителем Уфы, который пришел в поликлинику лечиться от насморка, но получил направление к гинекологу и стоматологу. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, это произошло из-за оптимизации системы здравоохранения. В результате упразднения медсестер, врачам не хватает времени на полноценное заполнение документов.
«Чаще всего это бывает результатом спешки, невозможности нормально поговорить с пациентом, невозможности почитать его историю болезни и так далее», — заключил Гальперин.