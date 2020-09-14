Эксперт объяснил, почему властям нужно обратить внимание на победу Шугалея на выборах в Коми

Политолог Инга Бурикова прокомментировала итоги голосования в Республике Коми. Одним из депутатов местного Госсовета стал российский ученый Максим Шугалей, больше года находящийся в ливийской тюрьме без суда и следствия.

По словам эксперта, этот случай исключительный для российской политики. Бурикова отметила, что жители Коми внимательно следят за судьбой социолога. Она считает, что российские власти должны заметить сделанный избирателями выбор.

«И мне кажется, что здесь федеральные власти должны обратить внимание на мнения людей о том, что своих бросать нельзя, своих нужно спасать в любой ситуации, а Максим в долгу не останется и выполнит все перед избирателями», — отметил специалист.

Инга Бурикова обратилась к ливийским властям и потребовала от них действовать по закону. По ее словам, если Максиму Шугалею и его коллеге Самеру Суэйфану предъявлены обвинения, то должен состояться суд. Представителям российского правительства напомнили, что престиж страны зависит от отношения к своим гражданам.

«Этих людей нужно поддерживать и выводить из таких ситуаций», — сказала Бурикова.

Напомним, российские социологи находятся в ливийской тюрьме с весны 2019 года. Они проводили социологические исследования. В их руках оказался компромат на Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. После этого их схватили боевики RADA и бросили в тюрьму «Митига».

За прошедшее время россиянам так и не предъявили официальных обвинений. Чтобы привлечь внимание к ситуации в Ливии, были сняты две киноленты, основанные на реальных событиях.