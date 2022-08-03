Эксперт объяснил, почему турецкая мебель не пользуется популярностью среди россиян

Мебель из Турции не пользуется спросом у российских граждан из-за ее специфического национального колорита. Об этом «Газете.ru» рассказал председатель совета директоров российской мебельной компании Mr. Doors Максим Валецкий.

Он добавил, что россияне более привычно относятся к европейскому минимализму.

«Турецкая продукция все-таки имеет довольно выраженный стилистический колорит, а россияне в последнее время привыкли к европейской сдержанности и лаконичности», — процитировал «Ридус» слова Валецкого.

По словам эксперта, поставки турецкой мебели за последние полгода выросли в России на 88%. Однако Турция не сможет дальше их наращивать из-за отсутствия в нашей стране производственных резервов.

«На сегодняшний день, по нашей информации, загруженность предприятий страны уже равна 92%. Поэтому этот всплеск, скорее всего, эффект низкой базы», — резюмировал эксперт.