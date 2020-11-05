Эксперт объяснил, почему решили приравнять гладкоствольное оружие к нарезному

По его словам, у них примерно одинаковая мощность и дальность выстрела. По этой причине эксперт считает такую инициативу обоснованной. Также, по его мнению, следует убрать пункт о необходимости пятилетнего стажа для перехода с гладкоствольного оружия на нарезное.

«В армию человек уходит в 18 лет, там получает в руки автоматическое оружие, которое в гражданском обороте запрещено», — заключил Рудницкий.