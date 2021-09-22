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    22 сентября 2021, 14:35

    Эксперт объяснил, почему новогодние выходные не следует переносить на май

    Полина Гребенщикова

    Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал для сайта kp.ru, почему длинные новогодние праздники не стоит разбивать и переносить часть выходных на май. На это есть две причины.

    Во-первых, перенос выходных на май может негативно сказаться на сельском хозяйстве.

    «В мае идет посевная во многих регионах и, если сделать длительные выходные, то сельскохозяйственные предприятия столкнутся с тем, что они, предлагая работать своим работникам в праздничные дни, вынуждены будут оплачивать им работу по двойному нормативу. Это может привести к экономическим проблемам», — сказал Сафонов.

    Кроме того, длительные новогодние праздники хорошо влияют на отношения в семье. Во время продолжительных выходных члены семьи могут собраться все вместе, сходить куда-нибудь всей семьей, что способствует укреплению отношений.