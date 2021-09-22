Эксперт объяснил, почему новогодние выходные не следует переносить на май

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал для сайта kp.ru, почему длинные новогодние праздники не стоит разбивать и переносить часть выходных на май. На это есть две причины.

Во-первых, перенос выходных на май может негативно сказаться на сельском хозяйстве.

«В мае идет посевная во многих регионах и, если сделать длительные выходные, то сельскохозяйственные предприятия столкнутся с тем, что они, предлагая работать своим работникам в праздничные дни, вынуждены будут оплачивать им работу по двойному нормативу. Это может привести к экономическим проблемам», — сказал Сафонов.

Кроме того, длительные новогодние праздники хорошо влияют на отношения в семье. Во время продолжительных выходных члены семьи могут собраться все вместе, сходить куда-нибудь всей семьей, что способствует укреплению отношений.