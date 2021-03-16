Эксперт объяснил, почему нет смысла ужесточать наказание за пьяное вождение

Автоэксперт Олег Осипов объяснил, почему в России нет смысла ужесточать наказание за вождение машины в нетрезвом виде, сообщило ИА НСН.

Накануне представители МВД предложили увеличить максимальный тюремный срок за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения с двух до трех лет. Как считает Осипов, такое нововведение не поможет решить проблему.

«На самом деле пьяниц и неадекватных людей за рулем хватает, но пока есть возможность откупиться и нет неотвратимости наказания, все эти запреты и ужесточения бессмысленны», — поделился мнением специалист.

Он заметил, что нередко инспекторы останавливают тех, кто и не садится нетрезвым за руль, но приборы ГИБДД находят у них этот уровень алкоголя в крови. Осипов уверен, что нужно не ловить нарушителей, а воспитывать их и все время пропагандировать отказ от спиртного.