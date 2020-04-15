Эксперт объяснил, почему не надо закупаться продуктами

По его словам, в магазинах нет роста цен на товары, в ближайшем будущем он также не предвидится.

«Мы видим очевидное снижение доходов населения, которое будет существенным в этом году, и поэтому спрос будет низкий. А снижение спроса, в свою очередь, вызовет скорее снижение цен, чем их рост», — пояснил экономист.

Единственная категория продуктов, которая подорожала, это фрукты. Однако после снятия всех ограничительных мер со стороны стран, ситуация нормализуется.