Эксперт объяснил, почему не надо закупаться продуктами
Игорь Костиков, доктор экономических наук, председатель межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг», считает, что нет смысла сейчас закупаться продуктами «как на черный день». Об этом написало РИА ФАН.
По его словам, в магазинах нет роста цен на товары, в ближайшем будущем он также не предвидится.
«Мы видим очевидное снижение доходов населения, которое будет существенным в этом году, и поэтому спрос будет низкий. А снижение спроса, в свою очередь, вызовет скорее снижение цен, чем их рост», — пояснил экономист.
Единственная категория продуктов, которая подорожала, это фрукты. Однако после снятия всех ограничительных мер со стороны стран, ситуация нормализуется.