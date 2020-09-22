Эксперт объяснил, почему люди среднего поколения удовлетворены жизнью

«Тут мы должны тоже вспомнить ту поговорку, когда говорится, что хорошо там, где нас нет. То есть средние думают, что лучше живется молодежи, молодежь думает, что нет, вот средние уже все заработали, как здорово, они теперь могут отдыхать», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что иногда молодым людям тяжело трудоустроиться, но они легко адаптируются к новым условиям и могут выбрать специализацию, которая будет на рынке востребованной и перспективной.

В свою очередь среднему поколению легче, так как у него есть уже какой-то материальный фундамент и просчитаны дополнительные доходы, а также есть семья и дети. Старшему поколению тяжелее, поскольку многие «устаревают» в своих профессиях и теряют нужные навыки.

«Все можно делать в любой возрастной группе, и будучи молодым, и будучи в среднем возрасте, и даже будучи в достаточно старшей, так сказать, возрастной группе», — добавил эксперт.