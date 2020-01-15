Эксперт объяснил, почему коллекторы не рвутся становиться частными судебными приставами

Минфин одобрил инициативу создать институт частных судебных приставов. Отмечается, что на первом этапе формирования системы частные приставы смогут взыскивать долги в пользу юридических лиц. В то же время интересы физических лиц и государственных органов будет отстаивать Федеральная служба судебных приставов.

Дмитрий Жданухин выразил уверенность, что переквалифицироваться в частных судебных приставов захотят немногие коллекторские агентства.

«Частично готовы, но только частично, потому что это две разные вещи. Коллекторские агентства в 90% случаев не работают с юридическими организациями, это направление среди крупных участников рынка не популярно. Большинство сконцентрировано на долгах физических лиц. Это разные виды бизнеса. Конвейерное несудебное взыскание долгов граждан и совсем другое дело — это частные приставы, заточенные на взыскание долгов организации», — объяснил Жданухин.