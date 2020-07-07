Эксперт объяснил, почему использование наушников в непогоду опасно для жизни

Эксперт по выживанию Эд Халилов объяснил, почему использование наушников при смерче, буре и сильном шквалистом ветре может быть опасным для жизни.

Он отметил, что в непогоду необходимо найти надежное укрытие, где можно переждать ненастье. Таким местом могут стать магазины, подземные переходы, торговые центры и метрополитен.

«Стоит помнить о том, что если пойдет сильный дождь и начнется сильный ветер, шквалистое усиление ветра, то большое количество людей может побежать в одно место, чтобы спрятаться и там может наступить давка, что может спровоцировать панику», — процитировало Халилова ИА Nation News.

Нужно искать такие места, где не будет большого числа людей. Специалист подчеркнул, что лучше в ненастную погоду не использовать наушники, так как они помешают вовремя замечать происходящее вокруг. Так, может сломаться дерево, хруст которого не будет услышан. В результате оно упадет прямо на человека. Также эксперт посоветовал не надевать капюшон, который закрывает обзор справа и слева.

Халилов добавил, что при урагане опасность поджидает там, где ее не ждешь. Сильный ветер может сорвать кровлю с крыши дома или поднять с земли мусор и пыль, что ухудшит видимость.