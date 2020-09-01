Эксперт объяснил, откуда в докторской колбасе фрагменты слюнной железы

Напомним, ранее в докторской колбасе одной из торговых марок сотрудники Роскачества обнаружили субпродукты, а именно — фрагменты слюнных желез, что не предусмотрено ГОСТом.

По словам Тышко, слюнные железы могли появиться в колбасе из-за неправильной обработки сырья или же оно было некачественным.

«Если они были обнаржуены, как я поняла, они использовали морфологический метод, то есть визуальный, и решили, что это фрагменты слюнных желез. Возможно, этот вопрос нужно переадресовать к ветеринарам, технологам по мясу. Получается, что сырье, которое было использовано для производства этой колбасы, не соответствовало требованиям ГОСТ. Плохо было это все очищено. Не должно этого быть. Это вопрос к сырью. Каким методом проводилось исследование? На основании чего было принято решение, что в колбасе содержатся слюнные железы?», — пояснила эксперт.