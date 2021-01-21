Эксперт объяснил новую концепцию работы офисов и магазинов в этом году
Генеральный директор компании ИДЕМ Екатерина Гресс объяснила новую концепцию работы офисов и магазинов в нынешнем году. По ее словам, влияние пандемии СОVID-19 на коммерческие организации будет продолжаться, пишет ИА «Невские новости».
«Все, что произошло в пандемию — это лишь демоверсия того, что нас ожидает через три-пять лет. Если в сегменте офисной недвижимости переход на удаленку, скорее, стал в новинку для многих компаний, то с торговлей все это намечалось уже очень давно», — заметила Гресс.
Она пояснила, что переход на удаленку не говорит о том, что теперь все будут работать лишь из дома и приобретать товары онлайн. Как считает гендиректор компании-консультанта по недвижимости, все идет к тому, что формат работы и шопинга станет гибридным.
Эксперт уверена, что офисы будут оптимизированы. Они перестанут быть местом контроля и превратятся в пространство для вдохновения.