Эксперт объяснил новую концепцию работы офисов и магазинов в этом году

«Все, что произошло в пандемию — это лишь демоверсия того, что нас ожидает через три-пять лет. Если в сегменте офисной недвижимости переход на удаленку, скорее, стал в новинку для многих компаний, то с торговлей все это намечалось уже очень давно», — заметила Гресс.

Она пояснила, что переход на удаленку не говорит о том, что теперь все будут работать лишь из дома и приобретать товары онлайн. Как считает гендиректор компании-консультанта по недвижимости, все идет к тому, что формат работы и шопинга станет гибридным.

Эксперт уверена, что офисы будут оптимизированы. Они перестанут быть местом контроля и превратятся в пространство для вдохновения.