Эксперт объяснил маневры трубоукладчика «Академик Черский»

«Черский все последние месяцы так и гуляет туда-сюда. Какие-то выводы делать сложно о том, что это значит. Какое-то маневрирование идет, но цели его не объявляются», — заметил специалист.

По его словам, это чувствительная информация для тех, кто против завершения строительства «Северного потока — 2». Он напомнил, что для «Академика Черского» маневрирование стало нормой после ухода с Дальнего Востока. Отмечается, что вопрос стоит в достройке газопровода в датских водах.

«Большой участок требует много работ и с ним гораздо больше сложностей», — добавил Пикин.