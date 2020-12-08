Эксперт объяснил маневры трубоукладчика «Академик Черский»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин разъяснил Общественной службе новостей, что трубоукладчик «Академик Черский», принимающий участие в достройке «Северного потока — 2», маневрирует для того, чтобы сбить с толку противников этого проекта.
«Черский все последние месяцы так и гуляет туда-сюда. Какие-то выводы делать сложно о том, что это значит. Какое-то маневрирование идет, но цели его не объявляются», — заметил специалист.
По его словам, это чувствительная информация для тех, кто против завершения строительства «Северного потока — 2». Он напомнил, что для «Академика Черского» маневрирование стало нормой после ухода с Дальнего Востока. Отмечается, что вопрос стоит в достройке газопровода в датских водах.
«Большой участок требует много работ и с ним гораздо больше сложностей», — добавил Пикин.