Эксперт объяснил, когда выгоднее всего покупать смартфоны и ноутбуки

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, в какие месяцы можно застать наибольшие скидки на телефоны и ноутбуки. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, выгодные предложения можно найти в магазинах после праздников. Такой принцип действует и после 1 сентября, когда родители уже подготовили своих детей к школе. Однако существенных скидок в этом месяце не предвидится.

«В сентябре, после периода back to school, скидок как таковых нет, они маленькие. Есть отдельные предложения, но это не массовая история, чтобы сказать, что смартфоны подешевеют. Смартфоны дешевле всего продаются перед Новым годом и после гендерных праздников: после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Это основные скидки, которые можно получить», — отметил Муртазин.

В то время ноутбуки по выгодным ценам можно приобрести не только после праздников. Уже сейчас на полках магазинов можно встретить скидки на старые модели. На последние выпуски ноутбуков скидки начнутся в апреле–мае, подытожил эксперт.