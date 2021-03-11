Эксперт объяснил, какую электронную подпись проще всего подделать

Эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук Виталий Вехов объяснил, какую электронную подпись (ЭП) проще всего подделать мошенникам, сообщило радио Sputnik.

По его словам, самой надежной ЭП является усиленная квалифицированная электронная подпись. Обычно президент и члены правительства удостоверяют ею электронные документы и сообщения. Подделать ее невозможно. Также существует графическая подпись, которая «рисуется» на электронном планшете. Ее подделать нелегко, потому что при проверке учитывается множество индивидуальных графических нюансов.

Еще есть простая цифровая подпись. Речь идет о банковских картах и пин-кодах, которые постоянно используются людьми. Как заметил Вехов, карточку легко можно потерять или где-нибудь забыть. Самой простой ЭП являются логин и пароль, которые вводятся при входе в личные кабинеты на сайтах, в соцсетях и на информационных ресурсах.

«Это наименее защищенная электронная подпись, в виде файла ее можно скопировать, и даже не надо ничего подбирать. Нужно просто знать в системе место, где находятся и логин, и пароль», — пояснил юрист.

От чужого лица аферисты могут осуществлять вход в личные кабинеты и получить доступ к подписанию личных документов.