Эксперт объяснил, какое наказание можно получить за подглядывание в окна

За наблюдение в окно может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей. Такая информация появилась в СМИ несколько дней назад. О том, какое еще наказание кроме штрафа могут назначить нарушителю, рассказал адвокат и руководитель департамента семейного права «Левант и партнеры» Максимилиан Буров, написал сайт «Мир 24».

По его словам, в соответствии со статьей о незаконном собирании сведений о частной жизни лица без его согласия может быть назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. На практике такая мера применяется редко, чаще всего суд назначает штраф или обязательные работы.

«Помимо самостоятельной видеосъемки, жертвы преступлений могут обратиться к адвокату, который имеет право получить архив городского видеонаблюдения за пять суток до момента запроса в Департамент информационных технологий Москвы. Сталкер наверняка попадется на камеры вашего дома, что даст более полную картину преступления и его поведения», — подчеркнул эксперт.

Если неизвестные следят через окно, следует сразу же обращаться в полицию. Правоохранительные органы прибудут на указанное место и пресекут незаконные действия.