Эксперт объяснил, каким регионам России не грозит убыль населения

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский объяснил, каким регионам России не грозит убыль населения.

Согласно проекту единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ, число граждан может сократиться на 158 тысяч человек. По словам специалистов, причиной этого станет снижение числа женщин репродуктивного возраста. Вишневский отметил, что такая проблема актуальна почти для все регионов нашей страны.

«Все российские регионы находятся в одинаковом положении. Принципиальных различий нет, за исключением регионов, где сохраняются традиции ислама», — процитировал специалиста сайт URA.ru.

Как он пояснил, убыль населения происходит из-за того, что в 90-х годах и начале «нулевых» в РФ была низкая рождаемость. С середины 2000-х число новорожденных девочек стало расти. В настоящий момент такая тенденция продолжается.