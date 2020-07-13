Эксперт объяснил, как защитить автомобиля в жару

По словам эксперта, заявления о том, что в жару краска на машине может «поплыть» — это миф. Однако некоторые виды пластика, находящиеся внутри авто от длительных прямых лучей солнца все же могут пострадать.

Также не стоит оставлять автомобиль на жаре по причине того, что вам там станет плохо. Ракитин отметил, что нельзя оставлять огнеопасные предметы под солнцем.

«Если там, например, лежит зажигалка, есть очень большая вероятность того, что зажигалка взорвется. Помимо того, когда вы садитесь в горячий автомобиль, вам просто может стать плохо. Каждый человек воспринимает жару по-своему, а в автомобиле, стоящем на 35-градусной жаре, температура внутри может достигать 70-80 градусов в зависимости от цвета автомобиля», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что темный салон нагревается быстрее, вне зависимости от материала.