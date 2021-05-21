Эксперт объяснил, как узнать о «воровстве» соседями Wi-Fi

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал РИА «Новости», как узнать, что соседи «воруют» Wi-Fi.

По словам специалиста, в первую очередь стоит проверить в меню роутера список подключенных устройств. Если их больше, чем вы регистрировали, то соседи или злоумышленники получили доступ к вашему Wi-Fi.

«Еще один сигнал подключения к интернету — снижение скорости соединения. Но в этом случае надо убедиться, что данная проблема не вызвана неполадками на сервере провайдера», — цитирует Галова «Политика сегодня».