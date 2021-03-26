Эксперт объяснил, как подорожание одежды в России повлияет на ее качество

Гендиректор компании Fashion Consulting Group и профессор Высшей школы экономики Анна Лебсак-Клейманс объяснила, как подорожание одежды и обуви в России повлияет на ее качество, написал сайт NEWS.ru.

По информации российских ретейлеров, цены на эти товары к летнему сезону могут увеличиться на 20–30%. Как считает Лебсак-Клейманс, самым уязвимым в этой ситуации является масс-маркет. При этом эксперт уверена, что торговые сети смогут найти компромисс.

«Сильный бренд не имеет возможности резко и заметно снижать качество. Компромиссным решением являются простые базовые линии или отдельные упрощенные модели внутри коллекции», — уточнила она.

Специалист добавила, что для смягчения инфляции, бренды стремятся сохранить привычные покупателям цены как минимум на небольшую часть ассортимента.