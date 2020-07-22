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    22 июля 2020, 10:37

    Эксперт объяснил, как парфюмерия влияет на наши воспоминания

    Анастасия Кременчугская

    Анна Агурина, руководитель лаборатории персональных ароматов «Проект Парфюмер», в беседе с ИА Nation News рассказала, правда ли, что запахи способны возвращать нас в детство или другие моменты жизни.

    «Безусловно, ароматы способствуют каким-то воспоминаниям, на этом и основана вся парфюмерия. Если вы смотрите на старую фотографию, вы же вспоминаете то, что было десять или двадцать лет назад? Так же работают и запахи. Любые чувства, которые мы испытывали когда-то, можно повторить снова. Другое дело, что создать аромат, который бы помог человеку вернуться в детство, очень непросто», — пояснила специалист.

    Она рассказала, что для создания парфюма «Подоконник с геранью», нужно не только запах цветов воспроизвести, но и дать те компоненты, которые вернут человека в детство, на тот самый подоконник.

    По словам Агуриной, люди предпочитают придерживаться старых запахов, именно поэтому парфюмерия строится на том, чтобы возвращать нас в воспоминания.

    Новости SMI.FM