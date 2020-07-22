Эксперт объяснил, как парфюмерия влияет на наши воспоминания

«Безусловно, ароматы способствуют каким-то воспоминаниям, на этом и основана вся парфюмерия. Если вы смотрите на старую фотографию, вы же вспоминаете то, что было десять или двадцать лет назад? Так же работают и запахи. Любые чувства, которые мы испытывали когда-то, можно повторить снова. Другое дело, что создать аромат, который бы помог человеку вернуться в детство, очень непросто», — пояснила специалист.

Она рассказала, что для создания парфюма «Подоконник с геранью», нужно не только запах цветов воспроизвести, но и дать те компоненты, которые вернут человека в детство, на тот самый подоконник.

По словам Агуриной, люди предпочитают придерживаться старых запахов, именно поэтому парфюмерия строится на том, чтобы возвращать нас в воспоминания.