Эксперт объяснил, как пандемия COVID-19 повлияла на бизнес в Петербурге

Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на городской бизнес, написал сайт «Петербургский дневник».

«В результате пандемии одни отрасли пострадали больше, другие меньше. Например, закрылось около 14% мини-отелей и хостелов. По предварительным подсчетам бизнес-сообщества, недополученная выручка всей сферы гостеприимства Петербурга в прошлом году составила 18,455 миллиарда рублей», — уточнила Церетели.

Как отметила специалист, в среднем загрузка гостиниц уменьшилась на 40%. Кроме этого, оборот индустрии красоты и общественного питания снизился на 40% и 30% соответственно. За прошлый год число малых и средних предприятий в Петербурге сократилось примерно на 17 тысяч компаний.

Церетели заметила, что в нынешний нелегкий период появились и положительные моменты. Благодаря переносу мероприятий и сфер экономики в онлайн-формат появились новые сегменты развития.