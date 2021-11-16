Эксперт объяснил, как мошенники получают доступ к персональным данным

Утечки персональных данных могут происходить не только из-за невнимательности пользователей, но и по вине компаний. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Часто компании продолжают хранить данные клиентов даже тогда, когда в этом уже нет необходимости. Часто именно из-за этого паспортные данные попадают в руки мошенников.

«В большинстве случаев утечки персональных данных возникают в связи с тем, что они продолжают храниться после того, как цель их сбора и обработки была достигнута. То есть у компании уже нет необходимости хранить персональные данные, но их продолжают хранить, что привлекает внимание злоумышленников. Поскольку персональная информация, и в первую очередь паспортные данные, открывает доступ к деньгам, то на нее в преступном мире сохраняется устойчивый спрос», — сказал Парфеньтьев.

По мнению специалиста, для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужно менять законодательство в области предоставления персональных данных.

«Сейчас гражданин — заложник ситуации take it or leave it, то есть либо человек предоставляет данные компаниям, либо не может получить услугу. В этом плане необходимо некоторое изменение государственного регулирования предоставления персональных данных. То есть теоретически некоторые действия должны совершаться без требования предоставить персональные данные», — считает эксперт.