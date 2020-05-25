Эксперт объяснил, как изменится подход к поиску работы после пандемии

Отмечается, что соискателям с поиском вакансий будут помогать цифровые ассистенты. Основываясь на предпочтениях и квалификации человека, они сами заполнят резюме и найдут подходящие вакансии.

Этот процесс займет у бота несколько минут, в то время как для человека — это кропотливая работа, требующая времени и терпения.

«Соискатели морально привыкли, что из десяти вакансий подойдет в лучшем случае одна или две, а тратить каждый день время и деньги на дорогу совсем невыгодно», — цитирует Пучкова «Газета.ru».