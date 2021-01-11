Эксперт объяснил, как использовать TikTok для продвижения по службе

По ее словам, современные работодатели видят в соцсетях инструмент продвижения товаров и услуг.

«В компании должны быть действительно прогрессивные руководители, которые даже если сами не понимают соцсети, то хотя бы способны слушать аргументы тех, кто понимает больше. Обратить себе на пользу ведение тиктоков сотрудниками, если у них хорошо получается, было бы дальновидно со стороны владельца бизнеса», — подчеркнула специалист.

Кулиш объяснила, что работа с TikTok будет полезна не всем организациям. Дело в том, что в каждой сфере бизнеса своя целевая аудитория. Так, есть разные маркетинговые стратегии и множество показателей, по которым выстраиваются продажи.

Если клиенты и покупатели не принадлежат к социальной группе, проводящей много времени на развлекательных интернет-платформах, нет смысла продвигаться в TikTok. Эксперт посоветовала не использовать соцсети наперекор желанию начальства, даже если есть уверенность, что это увенчается успехом.