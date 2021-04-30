Эксперт объяснил, как бюджетно провести майские праздники

Президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) Анатолий Боярков объяснил, как жителю России можно бюджетно провести майские праздники, написал сайт NEWS.ru.

По его словам, наименее затратным вариантом станет отдых на свежем воздухе. Как считает специалист, пожилые люди могут провести время в парке и насладиться природой. Молодежи больше подойдут активные развлечения. Эксперт заметил, что такой досуг бесплатен.

«Самый дешевый и доступный вариант — это парки. Культура отдыха с аттракционами, развлечениями и так далее. Там все, практически, есть. На воздухе отвлечетесь от всех интернет-ресурсов, компьютеров, смартфонов», — отметил Боярков.

Хорошим вариантом является отправиться в пригород на шашлыки. При этом нельзя забывать о штрафах за разведение огня на природе. Так, по новым правилам мангал должен находиться не ближе пяти метров от построек.

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