Эксперт объяснил, из-за каких публикаций в соцсетях могут отказать в ипотеке

Радченко посоветовала при получении ипотеки удалить из соцсетей ярко-выраженные агрессивные комментарии и публикации на религиозные или политические темы.

«Необходимо соблюдать законы в соцсетях в том числе, чтобы не было повода привлечь человека к уголовной или административной ответственности. Это все риски банка-кредитора. Он же получит дефолтного заемщика», — пояснила собеседница издания.

Также банковские эксперты изучают, кто у пользователя в друзьях, и какие снимки он выкладывает на своей странице. Кроме того, они интересуются, как человек проводит свободное время, в каких бывает местах, ходит ли он в театр или отдыхает на природе.

«Если у вас друзья — депутаты Госдумы и так далее, то вот это да. Если потенциальный заемщик, извините, бухает каждый день на шашлыках, то это тоже характеризует», — добавила Радченко.