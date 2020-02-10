Эксперт объяснил дефицит медицинских масок в России

По словам эксперта, дефицит медицинских масок вызван не только ажиотажем из-за вспышки китайского коронавируса, но и ориентацией производителей на рынок КНР. В силу вступает экономический фактор, поскольку продавать маски в Китай гораздо выгоднее.

«Вероятно, нужно вводить регулируемые, предельные отпускные цены не только на лекарства, но и на медицинские товары», — заметил Жулев.