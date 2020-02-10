Эксперт объяснил дефицит медицинских масок в России
Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев разъяснил, чем вызван дефицит медицинских масок на российском рынке. Специалиста процитировало ИА НСН.
По словам эксперта, дефицит медицинских масок вызван не только ажиотажем из-за вспышки китайского коронавируса, но и ориентацией производителей на рынок КНР. В силу вступает экономический фактор, поскольку продавать маски в Китай гораздо выгоднее.
«Вероятно, нужно вводить регулируемые, предельные отпускные цены не только на лекарства, но и на медицинские товары», — заметил Жулев.