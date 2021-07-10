Эксперт объяснил, что говорит о покупателе чек из магазина

Личные данные покупателей в магазинных чеках не указаны, но, если вы оплачивали покупку картой, в чеке есть последние четыре цифры номера этой карты. Злоумышленник, вооружившись этой информацией, может узнать номер телефона человека и позвонить под видом сотрудника банка. А эти цифры он использует для того, чтобы сбить с толку свою жертву.

Для того, чтобы войти в доверие злоумышленник также может использовать список последних покупок, рассказал агентству «Прайм» специалист по антикризисному управлению школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов.

Он добавил, что, растерявшись, человек можете сообщить звонящему конфиденциальную информацию и в итоге потерять свои деньги.

Информацию из чеков магазины собирают для того, чтобы развивать бизнес, прогнозировать продажи и подталкивать покупателей к дорогим покупкам. Например, если ритейлер видит, что его клиенты часто покупают морковь вместе с картошкой, для них он может сформировать пакетное предложение.

На рынке востребованы базы данных о клиентах торговых сетей, указал Коновалов. По его словам, их могут покупать как конкуренты, так и компании, которые работают в смежных секторах.

Иногда мошенники даже покупают чужие чеки, но вовсе не для того, чтобы обмануть их настоящего владельца. С помощью чеков злоумышленники крадут вещи, но на выходе показывают чек о покупке. Торговые центры знают об этом. Поэтому у некоторых бутиков можно увидеть объявления, в которых владельцы просят не отдавать чеки посторонним людям. Такие «покупатели» должны понимать, что они — мошенники и будут нести ответственность за свои поступки по закону.