Эксперт объяснил благоприятное отношение Армении к России

Специалист напомнил, что в постсоветское время у Армении не было с Россией каких-то политических конфликтов в отличие от Украины или Грузии.

«И есть ощущение близости в конфессиональной сфере: и армяне, и большинство населения России исповедуют христианство. Причин для того, чтобы было сильное чувство отторжения России в массах, в Армении просто нет», — заметил собеседник информагентства.