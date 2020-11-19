Эксперт объяснил ажиотаж на новостройки в Новосибирской области

Специалист объяснил ажиотаж на рынке первичного жилья ожиданием завершения программы льготной ипотеки. По словам Николаева, в начале объявили, что льготная ипотека будет действовать до 1 ноября, а что будет дальше — неизвестно.

«Собственно, люди решили не рисковать. Последний месяц действия программы был как раз октябрь, на него пришлась большая часть сделок», — цитирует специалиста «Царьград».