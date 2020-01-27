Эксперт назвал преувеличенными страхи о новом коронавирусе в Китае

«Царьград» напомнил об опасениях инвесторов, вызванных тем, что отмена полетов в КНР приведет к сокращению спроса на топливо. Как результат — снижение продаж нефти.

Дадашев допустил, что коронавирус негативно скажется и на туризме, и на потребительских расходах во время празднования китайского Нового года. Однако, по его мнению, последствия вряд ли будут серьезными, поскольку правительство Поднебесной обладает большим опытом при решении подобных проблем. Руководство страны изолировало возможные источники распространения эпидемии, закрыв более 10 городов.

«Таким образом, текущая паника на рынках должна прекратиться уже в обозримом будущем», — выразил уверенность специалист.