Эксперт: нужно доносить до сотрудников необходимость соблюдения противоэпидемических правил
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев считает, что руководители компаний должны объяснять своим сотрудникам необходимость соблюдать правила безопасности по коронавирусу. Об этом сообщило «Радио 1».
По его словам, никто не хочет закрытия бизнеса. А значит, следует соблюдать все необходимые нормы, чтобы компании продолжали свою работу.
«Повторяю: главный акцент мы должны делать на сознательности сотрудников, начиная с первых лиц компаний», — уверен Головнев.