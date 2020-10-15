Эксперт: нужно доносить до сотрудников необходимость соблюдения противоэпидемических правил

По его словам, никто не хочет закрытия бизнеса. А значит, следует соблюдать все необходимые нормы, чтобы компании продолжали свою работу.

«Повторяю: главный акцент мы должны делать на сознательности сотрудников, начиная с первых лиц компаний», — уверен Головнев.