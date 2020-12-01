Эксперт: новый ГОСТ может привести к подорожанию пиццы

Теперь в ресторанах нельзя класть в пиццу сыры с растительным жиром. Стаценко уточнил, что из-за этого цена может немного вырасти. Он добавил, что все нормальные рестораны и так не используют сыр заменителями жира, а кладут натуральный продукт.

«Да, пицца может стоить чуть дороже, но все, кого я знаю они используют натуральные продукты», — заключил Стаценко.

Ранее стало известно, что в сети ресторанов «Макдоналдс» можно получить еду бесплатно. Людям обычно возвращают деньги за заказ, если в нем перепутали блюдо или слишком долго готовили.

Совет о том, как не платить за «Макдоналдсе», дала одна из пользователей TikTok. Девушка утверждает, что работает в одном из американских отделений сети.

По словам американки, главное в таких ситуациях — оставаться спокойными и не срываться на грубость. Сотрудники «Макдоналдс» — обычные люди, которым не нравится, когда на них кричат.