Эксперт Новиков оценил закон о повышении возраста для приобретения оружия в России

Бывший командир добровольческого отряда спецназначения «Троя» Владимир Новиков оценил поправки в закон «Об оружии», а также прокомментировал увеличение возраста для приобретения оружия до 21 года. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, с увеличением возраста для приобретения оружия он согласен, а вот другие поправки ему кажутся странными.

«Единственная поправка, которую я инициировал, это было повышение возраста. С другими принятыми поправки я не согласен, потому что считаю их избыточными. Например, то, что первым оружием должна стать только двустволка типа „Ланкастер“. Те ЧП, которые у нас происходили с массовыми расстрелами, там количество зарядов не имело значение. Дистанция вся была до 30 метров. Соответственно, картечь была значительно эффективнее, чем „Ланкастер“ или даже нарезное оружие, для этих преступников. Поэтому не было никакого смысла», — сказал Новиков.

Что касается увеличения возраста, эксперт считает, что число терактов в России станет меньше, поскольку для злоумышленников будет ограничен доступ.