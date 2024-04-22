Общество 22 апреля 2024, 13:59 Эксперт НИЯУ МИФИ Душкин назвал сложной задачей научить ИИ предсказывать паводки

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Главный архитектор систем ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что научить искусственный интеллект предсказывать паводки — достаточно сложная задача.

По его словам, в эту модель прогнозирования необходимо включать как можно больше входящих параметров. Душкин имеет в виду странные зависимости, на которых ни один аналитик не стал бы акцентировать внимание.

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«Может иметь какое-то значение количество детей, пошедших в школу в первый класс в прошедший сезон туда, куда потечет вода», — сказал он.

ИИ может на основе этих странностей делать прогноз, однако до сих пор не ясно, как именно система работает, добавил Душкин.